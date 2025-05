rocco-siffredi:-“chi-mi-accusa-ne-approfitta-per-promuovere-i-profili-onlyfans”

ROMA – Rocco Siffredi scrive personalmente a Dagospia una lettera, in cui accusa apertamente la trasmissione ‘Le Iene’ sull’inchiesta che reca pesanti accuse televisive nei suoi confronti e sulla “violenta campagna denigratoria” che lo coinvolge insieme alla sua “intera carriera professionale”. L’ex attore, regista e produttore di cinema per adulti, sottolinea che la popolare trasmissione dell’editore Mediaset utilizza un metodo metodo giornalisticamente poco deontologico e che: “si nasconde dietro un valore condiviso, quale il rispetto per le donne, per attaccare in maniera scomposta e senza regole attraverso testimonianze non verificabili dove persone approfittano dell’anonimato con la scusa della fragilità per parlare a ruota libera”.

Già la scorsa settimana, il magazine MOW aveva sottolineato alcune incongruenze circa i fatti raccontati in TV: la testata giornalistica lifestyle di AM Network aveva infatti pubblicato in esclusiva alcuni filmati dai set cinematografici oggetto dell’inchiesta televisiva. Nei video i fatti sembrano diametralmente opposti rispetto alle dichiarazioni andate in onda durante le diverse puntate del programma Le Iene. Si tratta di video in esclusiva e prove, provenienti dai medesimi set per adulti che sono stati raccontati all’interno dell’inchiesta televisiva: una testimonianza concreta, che documenta in dettaglio la presenza, durante il briefing delle riprese, di tutti i partecipanti al lungometraggio, comprese le attrici che hanno raccontato le accuse di presunte violenze di fronte alle telecamere del popolare programma TV.

Siffredi scrive: “Sono 40 anni che faccio il porno e non mi sono mai nascosto dietro una maschera: ho commesso invece l’errore di fidarmi e accettare l’invito della giornalista che mi chiedeva di rispondere alle accuse attraverso un confronto con chi mi accusava, pur conoscendo il taglio della trasmissione: invece delle mie accusatrici, nello studio televisivo ho trovato la giornalista che si faceva portavoce di queste ragazze e che si è limitata a ribadire le accuse senza darmi alcun elemento che consentisse una mia replica. Ho potuto riscontrare nelle settimane successive che si trattava di un prodotto televisivo già confezionato da mesi, nel quale la mia presenza all’ultimo minuto serviva solo a far credere ai telespettatori che ci fosse stato un reale confronto, laddove invece le mie risposte che avevo potuto dare, senza poter sapere di cosa si stava parlando, sono state poi addirittura accuratamente selezionate perché funzionasse la narrazione che avevano già in mente”.

Nella propria lettera pubblicata oggi da Dagospia, l’attore sottolinea anche i paradossi che ha generato la messa in onda dei servizi de Le Iene, soprattutto a riguardo delle persone che hanno raccontato le proprie accuse di soprusi e violenze all’interno della trasmissione televisiva: “Basterebbe fare un giro sui social per vedere come queste persone stiano cavalcando questa storia per promuovere i loro profili Onlyfans”.

