Rockin’1000 si esibirà per la prima volta negli Stati Uniti

La più grande rock band del mondo il 31 gennaio 2026 a New Orleans

Milano, 8 ott. (askanews) – Rockin’1000, la più grande rock band del mondo si esibirà per la prima volta negli Stati Uniti con un concerto epico, tra i più importanti della loro storia, il prossimo 31 gennaio 2026 a New Orleans.Per un’unica e irripetibile notte al Caesars Superdome, 1.000 musicisti, tra cui chitarristi, bassisti, batteristi, tastieristi, cantanti e, in un omaggio speciale a New Orleans, una sezione di fiati con trombe, sassofoni e tromboni – provenienti da ogni angolo del Paese e del mondo, saliranno sul palco, per sprigionare una potenza sonora senza precedenti: dal vivo, ad alto volume e perfettamente sincronizzati.”Portare Rockin’1000 negli Stati Uniti, la patria del rock ‘n’ roll, è un sogno che coltiviamo da anni. Iniziare il nostro viaggio americano in una città iconica come New Orleans, in un luogo leggendario come il Caesars Superdome, è per noi un’emozione immensa,” ha dichiarato Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000. Aggiunge “Non esiste forza più grande della musica nel riunire perfetti sconosciuti. Per un momento indimenticabile sul palco, creiamo un legame che unisce non solo i musicisti, ma anche amici, famiglie e fan. Non vedo l’ora di condividere questa esperienza epica e ampliare la nostra comunità globale di amanti della musica.”Nato nel 2015 da un’idea virale di Zaffagnini – che radunò 1.000 musicisti nella sua città natale in Italia per suonare un tributo ai Foo Fighters, conquistando l’attenzione del mondo intero – Rockin’1000 è oggi una community internazionale di oltre 100.000 musicisti, uniti dalla passione e dall’energia collettiva di creare qualcosa di straordinario.Da allora, Rockin’1000 ha riempito stadi in 20 paesi, venduto oltre 300.000 biglietti e totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni online, offrendo esperienze irripetibili a musicisti e pubblico – mille alla volta. Solo la scorsa settimana, Rockin’1000 si è esibita con il brano “Rise Up” insieme alle cantanti americane Andra Day e Michelle Williams in occasione dell’80 Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il progetto “A Better Future”, al cospetto dei leader di tutto il mondo.”Siamo entusiasti di collaborare con il team di Rockin’1000 per portare negli Stati Uniti questo format musicale unico e già virale a livello mondiale,” ha dichiarato Walt Leger III, Presidente e CEO di New Orleans & Company. “New Orleans vanta una delle scene musicali più vibranti e storiche del Paese, e siamo onorati di ospitare 1.000 musicisti internazionali di ogni livello sul palco del Caesars Superdome, teatro di tanti momenti iconici nei suoi 50 anni di storia.” Leger ha aggiunto: “In qualità di promotore dell’evento, New Orleans & Company ritiene che l’esibizione di Rockin’1000 rappresenterà un momento fondamentale nel nostro impegno a creare contenuti originali e di valore per la città e per lo Stato. Oggi i turisti cercano esperienze culturali autentiche e irripetibili come principale motivazione dei loro viaggi: questo nuovo concetto di ‘turismo esperienziale musicale’ permette di entrare in sintonia profonda con l’anima artistica di una destinazione. L’energia collettiva di New Orleans e Rockin’1000 sarà un’esperienza potente e toccante per tutti coloro che saranno presenti il 31 gennaio.” Il concerto del 31 gennaio 2026 al Caesars Superdome proporrà una scaletta curata di grandi classici del rock e brani amatissimi dal pubblico, eseguiti dal vivo da 1.000 musicisti in perfetta sincronia, selezionati tramite un processo di registrazione aperto a tutti.Le iscrizioni sono già aperte su www.rockin1000.com/join-the-band per musicisti di ogni livello: chi verrà selezionato riceverà conferma tramite app, insieme a tutte le informazioni sull’evento, tutorial e istruzioni per le prove.I biglietti per assistere dal vivo al concerto allo stadio Ceasers Superdome sono già disponibili su www.neworleans.com/rockin1000.