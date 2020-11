Rodrigo Alves oggi Jessica vs le 5 sfere a Live Non è la D’Urso: scontro col dottore Pietro Lorenzetti | Video Mediaset

Rodrigo Alves oggi è diventata Jessica Alves. Una trasformazione vera e propria quella del Ken Umano che da donna ha accettato di confrontarsi con le 5 sfere a Live Non è la D’Urso.

“Sto imparando che tipo di donna sono io. Si forse sono una donna troppo erotizzata, grande, sto facendo un trattamento che mi ha gonfiato. A me piace molto il colore rosa, ma sto imparando. Forse la prossima volta quando ti vedo sarò vestito diversamente” – dice Jessica Alves, ma Candida Morvillo ribatte “le persone sono fatte di interiorità“.

Ma il dottore Pietro Lorenzetti è contrario: “non c’è nulla di femminile e normale. Tutto quello che tu fai, tutte queste sostanze che prendi non fanno. E’ un percorso di follia nel quale il problema e l’errore non è il tuo, ma per chi si presta a fare queste cose oscene“. Ma la Alves perde le staffe: “tu sei un mostro!“.

Ecco i video Mediaset con lo scontro fra Jessica Alves con le 5 sfere a Live Non è la D’urso.

continua a leggere sul sito di riferimento