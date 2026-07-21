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Roggero, Conte: governo fa propaganda per coprire fallimento su sicurezza
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Roggero, Conte: governo fa propaganda per coprire fallimento su sicurezza

Redazione-web
By Redazione-web

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“Sono l’esecutivo ‘blocca-Italia’”

Roma, 21 lug. (askanews) – “Carburanti alle stelle, crollo del potere d’acquisto, 3 milioni di cittadini che fanno cure e visite in ritardo: questo è il governo blocca Italia che anziché varare misure per il salario minimo, contro il caro-vita si dedica alla legge elettorale, a spese folli per il riarmo e fa propaganda sul caso Roggero per coprire i propri fallimenti sulla sicurezza”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte conversando con i giornalisti davanti a Montecitorio.

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