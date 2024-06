roland-garros,-paolini-errani-ko-in-finale

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini e Sara Errani non ce l’hanno fatta a vincere il Roland Garros di doppio femminile. Le azzurre sono state battute in finale dalla coppia composta dalla statunitense Coco Gauff e dalla ceca Kateřina Siniaková in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in un’ora e 47 minuti.

E’ l’ottavo titolo Slam in doppio per la ceca e il primo per la statunitense. Per Paolini è il secondo ko in finale nello Slam parigino dopo quello di ieri nel singolare femminile contro la numero uno del mondo Iga Swiatek.

“Grazie Parigi, ci vediamo tra qualche settimana perché noi abbiamo un sogno, sarà speciale giocare qui il torneo Olimpico”, ha detto Errani rivolgendosi al pubblico e agli organizzatori del Roland Garros.