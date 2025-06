Roland Garros, Paolini sciupa tre match point e viene eliminata – Rivivi il match

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini saluta il

Roland Garros. Oggi, domenica 1 giugno, l’azzurra è stata eliminata da Elina Svitolina agli ottavi dello Slam francese. L’azzurra parte bene e vince il primo set, poi sciupa tre match point nel secondo (vinto dall’ucraina al tie-break) e crolla nel terzo. Finisce 6-4 6-7 2 1-6. L’ucraina vola ai quarti.

Paolini-Svitolina, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, è stata trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam è disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.