Rolando Ravello regista de “Il Clandestino” e attore in Rumours

Roma, 8 apr. (askanews) – Andrà in onda in prima visione su Rai 1 da questa sera per sei serate, la nuova serie di Rai Fiction Il Clandestino per la regia di Rolando Ravello che quest’anno, oltre a dirigere la serie crime comedy con protagonista Edoardo Leo, tornerà al cinema come interprete della commedia corale Rumours. È infatti uno dei sette protagonisti del film diretto dal regista canadese Guy Maddin, al fianco delle attrici premio Oscar Cate Blanchett e Alicia Vikander, di Roy Dupuis (vincitore del prestigioso premio canadese Genie), Charles Dance (Game of Thrones), Denis Ménochet (Inglourious Basterds), Nikki Amuka-Bird (Knock at the Cabin), Takehiro Hira (Gran Turismo) e il vincitore del Premio del Cinema Europeo Zlatko Buric (Triangle of Sadness).

“Nella serie Il Clandestino torno a parlare, ancora una volta, di coloro che, a torto, vengono considerati gli ultimi in questo mondo e che invece sono gli unici che mi sembra conservino l’elemento radicale e fondante di ciò che l’uomo ha di buono: l’empatia – commenta Rolando Ravello – questo è il vero tema in cui il nostro Luca Travaglia, interpretato da Edoardo Leo, si muove da clandestino. Dopo aver perso tutto, anche l’amore in cui credeva, riscopre quello per la vita e per il prossimo, grazie a una fetta di umanità che non aveva mai frequentato. E dunque? La ricetta è toccare il fondo per riscoprirsi umano grazie a chi fa più fatica di noi per campare? Non ne ho idea, sinceramente. Certo è che c’è un solo modo per uscire dalla solitudine e ritrovare se stessi e le proprie emozioni: scivolare in quelle degli altri. Forse chi soffre per motivi seri si fa distrarre più difficilmente da questa nevrotica attenzione per il nulla. Il nostro protagonista è un personaggio stracontemporaneo ma anche la memoria di chi lo ha preceduto in altre storie di rinascita”.

Nel film internazionale che l’ha visto impegnato davanti alla macchina da presa, invece, Rolando Ravello recita nei panni di uno dei capi delle democrazie liberali più ricche del mondo che si riuniscono durante il summit annuale del G7. Dopo essersi persi nei boschi, i sette leader affrontano crescenti pericoli nel tentativo di redigere una dichiarazione provvisoria su una crisi globale. Il film è stato scritto e diretto da Guy Maddin (My Winnipeg), Evan Johnson e Galen Johnson, riuniti dopo la collaborazione più di recente di The Green Fog. Lo scorso gennaio la Bleecker Street, una delle più importanti case cinematografiche indipendenti della distribuzione americana, ha annunciato l’uscita di Rumours nei cinema nel 2024.