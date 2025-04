roma-2027:-nasce-la-prima-lista-civica-creata-con-ia

Si candida a sindaco l’influencer virtuale Francesca Giubelli

Roma, 16 apr. – Un progetto senza precedenti prende vita nella Capitale: per la prima volta in Italia, una lista civica interamente pensata e costruita con l’intelligenza artificiale annuncia la propria partecipazione alle prossime elezioni amministrative di Roma del 2027.A guidarla è Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana certificata da Meta, già nota al pubblico per il suo impegno su temi civici, culturali e tecnologici. Dopo aver lanciato nei mesi scorsi una provocazione simbolica in vista delle elezioni europee, oggi Giubelli fa un passo concreto e strategico: la sua candidatura a Sindaco di Roma è ufficiale, e si fonda su un progetto politico innovativo, inclusivo e radicalmente digitale.Il movimento, che prende il nome di AIRoma, è frutto di un’elaborazione progettuale sviluppata con il supporto dell’intelligenza artificiale, dalla definizione dei contenuti alla visione programmatica, fino alla scelta del posizionamento politico nel campo del centrodestra, con l’obiettivo chiaro di proporsi come alternativa credibile e moderna all’amministrazione Gualtieri.Il progetto nasce da un’idea di Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani, ideatori e sviluppatori di Francesca Giubelli. Il loro obiettivo è quello di portare le nuove tecnologie – e in particolare l’intelligenza artificiale – nel dibattito pubblico e politico, valorizzando il potenziale anche in ambito amministrativo e istituzionale, per rendere la governance cittadina più efficiente, trasparente e partecipata.”Non è solo un esperimento digitale, ma una vera piattaforma di cittadinanza attiva che nei prossimi due anni si aprirà a professionisti, giovani, realtà civiche e culturali che vorranno contribuire a costruire una nuova visione per Roma,” spiega Francesca Giubelli.”L’intelligenza artificiale, se usata con competenza e visione etica, può fornire soluzioni più rapide, oggettive e performanti, soprattutto nell’amministrazione pubblica.”Il progetto AIRoma segna una svolta epocale nel rapporto tra tecnologia e partecipazione democratica. È il primo esempio italiano – e uno dei pochi in Europa – in cui una figura virtuale diventa catalizzatore di un movimento civico reale, con una struttura organizzativa in via di formazione e una strategia politica definita, radicata nel centrodestra ma aperta al confronto con tutte le forze del territorio.