roma,-20enne-investito-e-ucciso-da-auto-su-via-appia-nuova

(Adnkronos) – Un 20enne è morto nella notte a Roma dopo essere stato investito da un’auto in via Appia Nuova. Pattuglie della Polizia locale della Capitale sono intervenute all’intersezione con via Pizzo di Calabria, dove poco dopo le 4 di questa mattina un ragazzo di nazionalità spagnola è stato investito da una Fiat 500. Vano l’intervento del personale sanitario, che ha tentato di rianimare il giovane che è deceduto sul posto.

Il conducente della Fiat 500, un italiano di 22 anni, che si è fermato a prestare soccorso, è stato accompagnato presso l’ospedale San Giovanni per gli accertamenti di rito. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del V Gruppo Prenestino, con ausilio di pattuglie del VII Gruppo.

Il tratto di via Appia Nuova interessato è stato chiuso per consentire i rilievi del sinistro e le operazioni di pulizia della strada. In corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.