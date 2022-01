Roma, a Colle Oppio inaugurata la nuova area giochi per bambini

ROMA – Un’area giochi nel parco del Colle Oppio da 250 metri quadri, con giochi inclusivi e costruiti con materiali sostenibili, è stata inaugurata questa mattina dall’assessora all’Ambiente, Agricoltura e Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. Il cantiere è stato aperto a metà dicembre e i lavori sono finiti in poco meno di un mese ed è costato circa 95mila euro. “Il progetto prevede circa 40 parchi sparsi per tutta la città- ha spiegato Alfonsi- abbiamo accelerato un processo che era iniziato, ma non così compiuto. Ridare spazi ai bambini, specialmente dopo il Covid, significa poter giocare in sicurezza all’interno del nostro patrimonio ambientale”. Queste aree giochi verranno costruite guardando alla “sostenibilità ambientale, sono giochi di legno che possono essere riparati”. Uno dei castelli del parco ha circa 20 anni, ma è stato restaurato e reso di nuovo perfettamente fruibile. E poi è “un parco inclusivo, ci sono altalene e giochi che possono essere utilizzati da tutti i bambini”, ha concluso Alfonsi.

