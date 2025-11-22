sabato, 22 Novembre , 25

Roma, a fuoco casa di riposo a Torrita Tiberina: morta anziana

Un donna morta e quattro persone in ospedale per inalazione di fumi: è il bilancio dell’incendio esploso ieri, in tarda serata, all’interno di una casa di riposo a Torrita Tiberina (Roma), dove risiedevano 16 persone anziane. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state inviate presso la struttura in piazza Matteotti intorno alle 22 di ieri sera insieme al funzionario di guardia, il capo turno provinciale e la squadra di Polizia Giudiziaria. Sul posto le forze dell’ordine.  

Il personale giunto sul posto ha soccorso immediatamente le persone che si trovavano presso la casa di riposo affidandole ai sanitari del 118 che hanno trasportato quattro persone in ospedale per controlli a causa dell’inalazione di fumi, mentre una donna di 87 anni è deceduta all’interno della propria stanza al primo piano. Al termine dell’intervento, con lo spegnimento da parte dei vigili del fuoco del rogo e della messa in sicurezza della struttura, l’edificio è stato posto sotto sequestro. 

 

