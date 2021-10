Roma, a Via Veneto sbarca la pizzeria di lusso di Flavio Briatore

ROMA – Le pizze “di lusso” di Flavio Briatore sbarcano a Roma. È imminente l’apertura del primo “Crazy Pizza” capitolino. E la location scelta dall’imprenditore piemontese, noto per i suoi successi in F1 e nel mondo dei locali per vip, non poteva che essere la via glamour per eccellenza della Città eterna, via Veneto.L’ingresso di Briatore nel mercato romano per ora avviene, dunque, in punta di piedi. Non arriverà un Billionaire, la discoteca dei vip per eccellenza, e almeno nell’immedito, nemmeno il Twiga, anche se non è escluso, in futuro, un arrivo per uno dei due club.

La Capitale vedrà invece l’arrivo di Crazy Pizza, al civico 167 di via Veneto, non lontano da alcuni grandi hotel a 5 stelle (e a breve aprirà un po’ più giù anche il Rosewwod). Sul marciapiedi di via Veneto, da pochi giorni, sono apparse barriere cartonate a protezione del cantiere interno, con il simbolo del locale, una corona, e la scritta “It’s a secret”. Però un segreto poi tanto non è: basta cliccare con il telefono sul qr code che è stampato sulle stesse barriere per far apparire sul proprio dispositivo il sito delle pizzerie di Briatore. Un ingresso soft, come detto, a cui dovrebbe affiancarsi anche l’apertura della prima gelateria della galassia Briatore, il “Crazy Cool” i cui lavori, sempre protetti da un cartonato nello stesso stile, sono avviati in un locale limitrofo al Crazy Pizza, al civico 171, sempre di via Veneto.Via Veneto prova dunque a rialzare la testa dopo anni di crisi, tra cui quelli durissimi della pandemia. Oltre a Briatore e al già citato Rosewood fervono i lavori anche per la nuova sede romana di Deloitte al civico 89. La quarta sorella delle super multinazionali della consulenza finanziaria (le altre sono EY, Pwc e Kpmg) ha preso in locazione un edificio di 15mila metri quadrati per accogliere 1600 dipendenti. Proprio accanto al futuro Rosewood.

