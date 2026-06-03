mercoledì, 3 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORoma, accoltella e uccide vicino durante una lite: arrestato 18enne
roma,-accoltella-e-uccide-vicino-durante-una-lite:-arrestato-18enne
Roma, accoltella e uccide vicino durante una lite: arrestato 18enne
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, accoltella e uccide vicino durante una lite: arrestato 18enne

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
È stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario il ragazzo di 18 anni, di origini colombiane, che avrebbe accoltellato e ucciso un vicino di casa, un uomo di 54 anni. E’ accaduto ieri sera in un condominio di via Villastellone, nella zona di Casal del Marmo, periferia ovest di Roma.  

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite legata a questioni condominiali. Il corpo della vittima, raggiunta da un fendente al collo, è stato rinvenuto sul terrazzo del primo piano.  

Lo stabile è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Aurelio e il personale del 118 che, nonostante l’intervento, ha potuto solo constatare il decesso del 54enne. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’omicidio.  

Previous article
Betti (Tracit): “Produzione falsi sempre più all’interno dei confini europei”
Next article
Il Natale arriva in anticipo a Milano con i panettoni

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roland Garros, quando giocano Berrettini-Arnaldi e Cobolli? Data, orario e dove vederli in tv

(Adnkronos) - Quando giocano Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli al Roland Garros 2026? I tre tennisti azzurri sono riusciti a raggiungere i...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Azmoun non convocato per i Mondiali: “È un traditore”

(Adnkronos) - Sardar Azmoun considerato un "traditore" in Iran. L'ex attaccante della Roma, che oggi gioca in Qatar con lo Shabab Al Ahli, è...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica

(Adnkronos) - In occasione della Festa della Repubblica, Palazzo Chigi ha aperto eccezionalmente le proprie porte ai cittadini, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Braccianti bruciati vivi ad Amendolara, Occhiuto pubblica il video: “Notizie che fanno vacillare la fiducia nell’umanità

(Adnkronos) - Nel giorno della Festa della Repubblica, mentre l'Italia celebra gli 80 anni del referendum che sancì la nascita della Repubblica, la Calabria...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.