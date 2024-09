Roma, al via il “Patto per Montespaccato”

Piantedosi: “Svolta per la riqualificazione sociale del quartiere”

Milano, 7 set. (askanews) – Tribune e campo pieno di giovani, famiglie e cittadini al “Don Pino Puglisi” di Montespaccato. Una partecipazione oltre ogni previsione – quasi mille persone – per ribadire la volontà di proseguire con “Talento & Tenacia” la strada dell’inclusione e della legalità attraverso lo sport. È questo il risultato dell’iniziativa “Montespaccato, legalità in campo” che si è tenuta al “Don Pino Puglisi” di Via Stefano Vaj, 41, promossa da Asilo Savoia e Gruppo Sportivo Montespaccato tradottasi nella firma del “Patto di quartiere” da parte di tutte le Istituzioni.

E’ stato un messaggio del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a dare il via alla manifestazione: “La vostra azione costituisce un chiaro esempio di come la collaborazione tra istituzioni e comunità possa generare risultati concreti. Sono fiducioso che il ‘Patto istituzionale per Montespaccato’ possa rappresentare un significativo punto di svolta per la riqualificazione sociale del quartiere, divenendo un modello replicabile in altri territori. Il Vostro impegno, così risoluto e costante, merita un sincero plauso per il contributo fondamentale che offre al rafforzamento del tessuto sociale e alla promozione della legalità”.

“Siamo tutti tifosi del Montespaccato – ha esordito il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – perché è diventato un modello esemplare di come lo sport possa produrre partecipazione ed essere vettore di rigenerazione sociale dei nostri quartieri”. “Quello che state facendo a Montespaccato da più di sei anni con ‘Talento & Tenacia’ – ha sottolineato la vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli – va sostenuto con forza dalle Istituzioni: il ‘Patto di quartiere’ è la risposta giusta contro ogni forma di violenza e illegalità”. “Il Centro Sportivo ‘Don Pino Puglisi’ – ha aggiunto la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli – è l’emblema della legalità, trasformato da luogo di sopraffazione a spazio di speranza. Un modello virtuoso che può essere replicato anche in altre aree della città, in particolar modo nelle periferie”.

Per il presidente della Fondazione Roma Franco Parasassi, che ha annunciato un intervento di sostegno al programma “Talento & Tenacia”, i valori dello sport costituiscono un eccezionale antidoto ad esclusione e disagio sociale e quanto state facendo – ha detto – ne rappresenta la concreta dimostrazione. Gli interventi all’unisono dei parlamentari Andrea Casu, Luciano Ciocchetti e Paolo Trancassini, hanno poi accompagnato la presentazione delle nuove maglie di gara del Montespaccato, riportanti il logo dello sponsor ufficiale “Per Te”, la società di sanità digitale guidata dall’imprenditore Riccardo Starace.

“Per Te – ha dichiarato il Presidente Riccardo Starace – è al fianco del Presidente dell’Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni, e delle Istituzioni nel patto sociale di Montespaccato, per promuovere la legalità attraverso i valori sportivi. La consegna delle nuove maglie alla squadra di calcio è un segnale forte per dimostrare che si può costruire una società sana che stimoli la crescita verso l’onestà. Sosteniamo le attività del Centro Sportivo Don Pino Puglisi, pronti a difendere i diritti di ragazzi e famiglie, perché lo sport deve essere un veicolo di educazione e benessere, lontano da ogni attività illecita”.

I capigruppo consiliari della Regione Lazio Mario Ciarla, Giorgio Simeoni e Adriano Zuccala’ hanno ribadito l’impegno unanime in favore di Asilo Savoia: “Siamo una sola squadra”. Il “Patto per Montespaccato”, che verrà ora sottoposto al procedimento amministrativo per l’adesione formale da parte delle diverse istituzioni è stato simbolicamente firmato dai parlamentari Andrea Casu (PD), Luciano Ciocchetti FDI) Paolo Trancassini (FDI), dalla vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, dall’assessore regionale alle politiche sociali Massimiliano Maselli, dai capigruppo consiliari della Regione Lazio Mario Ciarla (PD), Giorgio Simeoni (FI), Adriano Zuccalà (M5S), dal sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, dagli Assessori Maurizio Veloccia e Tobia Zevi, dai capigruppo consiliari capitolini Valeria Baglio (PD), Marco Di Stefano (Noi Moderati), dai consiglieri capitolini Stefano Erbaggi (FDI), Federico Rocca (FDI), Antonio Stampete (PD), dalla presidente del Municipio XIII Sabrina Giuseppetti e dal Presidente delka Fondazione Roma Franco Parasassi.

“Finalmente buone notizie per il quartiere e le famiglie di Montespaccato – ha commentato il presidente di Asilo Savoia Massimiliano Monnanni – ora attendiamo gli atti formali di Regione e Comune per dare seguito agli impegni previsti dal Patto”.