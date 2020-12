In coda per pacchi e giochi per i bambini al centro dei Canossiani di Acilia: “Un anno fa non avremmo mai pensato di finire qui». La distribuzione dei doni per i piccoli e del cibo Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, alla Caritas fra i disoccupati per il Covid: “Il nostro Natale da poveri». Romani “molto solidali» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento