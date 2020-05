Roma, altri 20 milioni di euro da Pallotta: ma sarà il mercato a salvare il bilancio

La Roma guarda con vivo interesse alla situazione della Serie A. L’eventuale ripresa, o meno, del campionato italiano avrà un impatto significativo sul bilancio giallorosso, in perdita di 87 milioni di euro come rivelato dall’ultima relazione semestrale. In attesa anche di capire come e quando riprenderanno i discorsi per il passaggio di proprietà a Dan Friedkin, stoppato sul più bello dall’emergenza coronavirus, James Pallotta deve andare avanti. Il tycoon americano ha provveduto a versare… continua a leggere sul sito di riferimento