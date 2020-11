Roma, altri tre positivi al Covid. Ora la squadra rischia di diventare un cluster come il Genoa

Non solo Dzeko. Ci sono altri tre casi di positività al Covid in casa Roma. Purtroppo i difensori Federico Fazio e Davide Santon, e il centrocampista Lorenzo Pellegrini, sono risultati positivi al covid. Dal momento che lavora a parte a causa di un infortunio muscolare che lo tormenta da circa dieci giorni, Santon non ha avuto contatti con i compagni da giorni.

Fazio invece era in panchina al Ferraris nella sfida vinta contro il Genoa. Il centrale era negativo al test effettuato sabato sera, ma purtroppo è risultato positivo nella giornata oggi. Pellegrini era titolare a Marassi. Adesso un po’ tutta la squadra rischia di trasformarsi in un focolaio.

