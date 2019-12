Roma, altro intoppo per il nuovo Stadio: che fine ha fatto Vitek?

​E’ ormai da anni uno degli argomenti sottolineato in rosso nell’agenda della Roma è quello relativo al nuovo Stadio. Un progetto che ha attraversato due Giunte comunali, corretto, rivisto dentro e fuori, ma che ancora non ha visto la luce. Quando venne presentato in Campidoglio si pensava che la Roma avrebbe potuto giocarci la prima partita nel 2020, ma le cose, evidentemente, non sono andate così. Accelerate e bruschi stop, una vera girandola di pareri quella che si è abbattuta sull’idea del… continua a leggere sul sito di riferimento