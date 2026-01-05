roma,-annullata-la-discesa-della-befana-a-piazza-navona

ROMA – In seguito all’ordinanza emanata dal Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, la tradizionale discesa della Befana dei Vigili del Fuoco prevista per domani a Piazza Navona non potrà svolgersi per motivi di sicurezza. La decisione è legata all’allerta meteo arancione diramata per l’intero territorio regionale e alle conseguenti misure precauzionali adottate a tutela dell’incolumità pubblica. E’ quanto si legge in una nota del Comune.

La Festa di Piazza Navona, continuano dal Campidoglio, si è però già pienamente realizzata nelle settimane precedenti, registrando un numero di presenze superiori a quelle degli anni scorsi con picchi fino a 7.000 persone nei festivi e prefestivi, restituendo alla città un mese di festa costruito attorno a scelte precise: rimettere al centro la tradizione, l’artigianato, la qualità dell’offerta e il valore della comunità.

“Dispiace dover rinunciare alla discesa della Befana, un momento molto atteso soprattutto dai più piccoli. È una decisione necessaria, che Roma Capitale assume con responsabilità, pur nella consapevolezza del valore simbolico e affettivo che questo appuntamento riveste per la città. La sicurezza delle persone viene prima di tutto. Piazza Navona ha comunque vissuto un’edizione partecipata e di qualità, costruita attorno alla tradizione, all’artigianato e a una proposta culturale capace di accompagnare la città per tutto il periodo delle feste. Ringrazio il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Protezione Civile, gli operatori, gli artigiani, le associazioni, le realtà culturali e sociali e tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di questa edizione, insieme a cittadine, cittadini e visitatori che l’hanno vissuta con attenzione e senso di responsabilità”, dichiara Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti di Roma Capitale.

