roma,-appio-latino-blindato-per-la-commemorazione-di-acca-larentia

Il 48esimo anniversario, comparse due scritte sui muri

Roma, 7 gen. (askanews) – Strade vuote, cordone della polizia, agenti e camionette tra via Acca Larenzia e via Evandro. A Roma quartiere Appio Latino blindato, in attesa della commemorazione che ogni anno richiama militanti neofascisti davanti alla sede del Movimento sociale italiano di Acca Larentia, dove si ricordano i due ragazzi appartenenti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, uccisi da militanti di estrema sinistra nei pressi della sezione storica del Movimento sociale il 7 gennaio del 1978, mentre Stefano Recchioni, fu ucciso a poche ore di distanza, negli scontri con le forze dell’ordine seguiti a un presidio organizzato dopo l’agguato. Quest’anno ricorre il 48esimo anniversario.Sui muri circostanti due mega scritte: “Per tutti i camerata caduti” e “Ogni anno sentirete presente”. In mattinata si è svolta la cerimonia con la deposizione di una corona di fiori con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il deputato FdI e presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone.

