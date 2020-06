I danni sono stimati addirittura in un milione di euro: distrutta una tac insieme con altre apparecchiature mediche. Un vigilante ha sparato in aria per fermare l’uomo che è stato poi arrestato dai carabinieri

