Roma, Assemblea ricorda Berlusconi. Udc contro ‘nani della stampa’

“Da Travaglio, Di Battista e Vauro ennesimo messaggio violento”

Roma, 13 giu. (askanews) – L’Assemblea Capitolina ha osservato, in apertura di seduta, un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi, su proposta del consigliere del gruppo Udc-Fi Marco Di Stefano. Ma nel suo intervento Di Stefano ha colto l’occasione per un attacco frontale contro “certa stampa, espressione di coloro che amano costruire il proprio successo speculando sulle disgrazie degli altri, additittura sulla morte di un essere umano”. Di Stefano ha ricordato un detto arabo, secondo il quale “anche da morti i leoni romangono leoni e i cani, cani”. “Questo vorrei gridare a gran voce a dei nani come Travaglio, Di Battista e Vauro – ha tuonato Di Stefano – che oggi con prime pagine di giornali, tweet e social hanno dato l’ennesimo messaggio violento nei confronti di Berlusconi, avversario e incubi politico”. “Come possiamo lamentarci di una società in cui i giovani manifestano un’assenza di valori”, si è chiesto Di Stefano.

“Chi vi parla in passato non ha mai lesinato critiche rispetto ad alcuni suoi comportanenti – aveva esordito Di Stefano – ma è chiaro che il Paese con Silvio Berlusconi perde un protagonista assoluto della storia italiana. Un grandissimo imprenditore, un grandissimo uomo di sport oltre che un eccezionale uomo politico”, contro il quale, secondo Di Stefabo “si è sollevato un dibattito serrato. secondo me troppe volte becero”, mentre “ha contribuito alla nascita del bipolarismo in Italia e ha proposto un nuovo approccio alla vita politica”.

(segue)

continua a leggere sul sito di riferimento