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Roma, beffa Summerville: inserimento e sorpasso dell’Al Hilal
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, beffa Summerville: inserimento e sorpasso dell’Al Hilal

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Crysencio Summerville non sarà un calciatore della Roma. Oggi, martedì 21 luglio, l’attaccante del West Ham, reduce dal Mondiale giocato da protagonista con l’Olanda, ha scelto di volare in Arabia Saudita – secondo le ultime news di calciomercato – per vestire la maglia dell’Al Hilal, nonostante un accordo già raggiunto con i giallorossi, che sono stati bruciati al fotofinish dalla ricchissima offerta del club allenato da Simone Inzaghi. 

La Roma aveva fatto recapitare una terza offerta al West Ham nella serata di ieri, 47 milioni che si avvicinavano molto ai 50 chiesti dagli inglesi. Con il giocatore l’accordo era fatto per circa 4,5 milioni di euro fino al 2031, con la dirigenza giallorossa che aveva già prenotato un volo per portare Summerville nella Capitale. 

L’inserimento dell’Al Hilal però ha cambiato tutte le carte in tavola. Il club arabo, secondo quanto riportato da SkySport, ha messo sul piatto 60 milioni per il cartellino e circa 20 di stipendio al calciatore. Un’offerta impareggiabile per la Roma e che è stata subito accettata da Summerville prima e dal West Ham poi. 

In lista per la Roma, che già aveva visto sfumare il primo grande obiettivo di Gasperini, ovvero Mason Greenwood, volato al Fenerbahce, ora restano il talento norvegese del Lipsia Nusa, che dopo aver brillato al Mondiale ha una valutazione da circa 60 milioni, e il compagno di Nazionale Schjelderup, esterno del Benfica. Rimangono in lista i nomi di Garnacho del Chelsea e Moreira dello Strasburgo. 

 

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