ROMA – “Forse qualcuno al governo ritiene che gli Italiani si siano ormai assuefatti. Pronti a continuare ad accettare qualsiasi limitazione della libertà e della democrazia in nome della pandemia. Ma non è così. Noi chiediamo intanto di fermare l’azione amministrativa di tutti i sindaci a partire dalla prossima scadenza del 15 aprile. Da quel momento sono sindaci politicamente abusivi, privi di qualsiasi mandato democratico. Così come il governo ha rinviato il voto con decreto legge, allo stesso modo con decreto nomini immediatamente dei commissari straordinari, almeno per le città metropolitane, dal giorno successivo alla scadenza del mandato popolare”. Lo dichiara Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani e candidato sindaco di Roma.”Per Roma in particolare un commissario può fare sicuramente meglio del sindaco Raggi, iper-occupato ad assumere gente e a rifinanziare Atac e Ama, anziché chiuderle, salvare il personale operativo e fare le gare come chiedono i cittadini” conclude.

L’articolo Roma, Bernaudo (Liberisti Italiani): “Dopo rinvio del voto, commissariamento sindaci abusivi” proviene da Ragionieri e previdenza.

