venerdì, 15 Agosto , 25

Svezia, spari vicino moschea a Orebro: 2 feriti

(Adnkronos) - E' di due persone ferite il...

Regioni, Zaia il governatore più amato: il sondaggio

(Adnkronos) - Luca Zaia, presidente della regione Veneto,...

Infortuni, operatore ecologico muore travolto da moto mentre lavora a Manduria

(Adnkronos) - Un operatore ecologico è morto mentre...

Cade mentre monta luminarie a Valenzano, morto 46enne

(Adnkronos) - Un operaio è morto mentre...
roma,-bimbo-di-4-anni-in-bici-investito-a-tor-pignattara:-e-grave
Roma, bimbo di 4 anni in bici investito a Tor Pignattara: è grave

Roma, bimbo di 4 anni in bici investito a Tor Pignattara: è grave

DALL'ITALIA E DAL MONDORoma, bimbo di 4 anni in bici investito a Tor Pignattara: è grave
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un bambino di 4 anni, di nazionalità del Bangladesh, è stato investito ieri sera alle 21 mentre era in bicicletta in via di Tor Pignattara, a Roma, all’incrocio con via dell’Acquedotto Alessandrino da una Renault Clio condotta da un italiano di 25 anni. Il piccolo è stato trasportato dal padre al Vannini e poi trasferito con un’ambulanza al Bambin Gesù in codice rosso.  

Sul posto le pattuglie della polizia locale del gruppo Prenestino. Il veicolo è stato sequestrato. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.