Roma blindata per Zelensky,il presidente ucraino oggi dal Papa

A Ciampino lo accoglie Tajani e lo accompagna al Quirinale. Pranzo a Chigi. Alle 16 da Francesco. Poi intervista Vespa. Dove dorme si vedrà

Roma, 13 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Vlodomir Zelensky è in volo per Roma dove trascorre l’intera giornata e, forse, la notte. Tappa italiana del suo tour europeo per sollecitare l’accelerazione dell’ingresso dell’Ucraina nella Ue che lo vedrà domani a Berlino. E, al contempo, tappa vaticana nell’ambito del tentativo di ‘mediazione per la pace’ che la Santa Sede promuove e che Papa Francesco con determinazione persegue e manda avanti, a dispetto delle smentite ufficiali al suo preannuncio sia di Kiev che di Mosca.

Su come provare a far tacere le armi in Ucraina Pontefice e presidente ucraino si confronteranno oggi faccia a faccia, alle 16 in sala Nervi nello stato neutrale di Città del Vaticano, secondo l’ultima versione del programma della giornata romana di Zelensky che volutamente per sua sicurezza ha cambiato otto versioni in 24 ore senza mai avere il timbro della ufficialità definitiva. Secondo questa ultima e più recente versione che si conclude con una doppia possibilità di decollo serale per la Germania e di pernottamento a Roma con decisione last minute fra le due opzioni, Zelensky atterrerà all’aeroporto di Ciampino nell’area militare riservata ai voli di Stato poco prima delle 10.

Ad accoglierlo sulla stessa pista di atterraggio con auto blindate a sportelli aperti sono previsti solo l’ambasciatore ucarino a Roma e il ministro degli Esteri Antonio Tajani che accompagnerà il presidente ucraino direttamente al Quirinale, con un percorso dedicato Ciampino-piazza del Quirinale chiuso al traffico costellato da cecchini sui tetti e controllato da droni.

Il Quirinale, dove appunto Zelensky è atteso intorno alle 10 è il palazzo meno lontano da Ciampino fra quelli dove fa tappa Zelensky a Roma. Ed è quello che toglie al protocollo italiano l’imbarazzo di spiegare perchè al fianco di Zelensky a Roma oggi c’è il vicepremier Tajani ma non quello Salvini: il ministro degli Esteri e nessun altro rappresenta il Governo negli incontri fra capi di Stato stranieri e presidente della Repubblica. Finito il faccia a faccia con Mattarella, Zelensky accompagnato da Tajani si sposta al quasi limitrofo palazzo Chigi per il faccia a faccia e un pranzo con la premier Giorgia Meloni.

Anche qui niente carismi di ufficialità. Per sicurezza (volendo si possono fino all’ultimo modificare orari e alla peggio anche location senza smentire programmi ufficiali) e di nuovo per evitare imbarazzi: se Tajani si fermerà a pranzo lo farà da ministro degli Esteri ‘accompagnatore’. In un protocollo ufficiale un invito per lui ne avrebbe giocoforza comportato almeno un altro: per Matteo Salvini che da vicepremier è quanto meno pari grado di Tajani per lo stesso ruolo e anche uno sopra , rispetto al miinistro degli Esteri…. A palazzo Chigi tutto è allestito per dichiarazioni alla stampa Zelensky e Meloni nel primissimo pomeriggio: finiti colloqui, faccia a faccia o prandiali che siano: senza orario.

In tempo però per far arrivare in Vaticano alle 16 il presidente ucraino dove Papa Francesco vuole parlargli ‘per il tempo che serve’, probabilmente nell’aula delle udienze progettata e per anni intitolata all’architetto Nervi e poi dedicata a Paolo VI.Da palazzo Chigi a san Pietro di nuovo percorso blindato, chiuso al traffico e costellato di droni e cecchini. E di nuovo niente carismi di ufficialità: non obbligatori orari, photo opportunity, comunicazioni. Si deciderà lì per lì, con il consenso e soprattutto ‘la benedizione’ degli interessati.

Dalle 17 in poi Bruno Vespa e alcuni direttori di testate italiande saranno accompagnati nella ignota location di facile e sicuro accesso dal Vaticano dove Zelensky li raggiungerà per l’intervista in diretta dello Speciale Porta a Porta che Rai1 prevede in onda dalle 18,30. Con il quale cala il sipario sugli impegni più o meno pubblici della giornata romana del presidente ucraino. Che deciderà il da farsi: serata e pernottamento romano con decollo domani all’alba per la Germania. Oppure atterraggio stasera a Berlino, come fino a ieri previsto e scontato.

