roma-bologna-1-0,-gol-di-wesley-e-gasperini-parte-con-3-punti

Esordio vincente per Gasperini sulla panchina della Roma. All’Olimpico i capitolini sconfiggono 1-0 il Bologna oggi 23 agosto, nella prima giornata della Serie A 2025-2026, grazie a un gol di Wesley anche lui all’esordio in giallorosso in un match ufficiale. Tre punti importanti per i padroni di casa che iniziano con il piede giusto il nuovo ciclo con il tecnico di Grugliasco. Olimpico amaro questa volta per i rossoblù a tre mesi dal trionfo in Coppa Italia.

Inizio di partita con i padroni di casa in avanti. Al 5′ Ferguson va via di forza, entra in area e calcia da posizione defilata, conclusione parata da Skorupski. Poco dopo altra buonissima azione di Ferguson che mette in moto El Shaarawy che a sua volta cede ad Angelino, cross in mezzo, il portiere rossoblù fa buona guardia. Al 12′ ancora una chance per l’attaccante irlandese che controlla al limite, si gira e calcia, Skorupski in due tempi controlla con qualche difficoltà. Al quarto d’ora sempre Ferguson pericoloso, questa volata con un colpo di testa dal limite dell’area: palla che finisce a lato di un soffio.

Al 17′ gol annullato agli ospiti di Orsolini, andato in rete su passaggio di Immobile che era in netto fuorigioco. Al 23′ giallorossi vicinissimi al gol con un colpo di testa di Cristante che termina sul palo. Alla mezz’ora problema muscolare per Immobile che si ferma dopo uno scatto, al suo posto entra Castro. Al 35′ ci prova da sinistra il Bologna con un cross di Lykogiannis per Pobega anticipato in angolo da Ndicka. Al 38′ torna pericolosa la squadra di casa con un sinistro di Wesley che finisce fuori. Al 44′ prima iniziativa di Castro che guadagna campo e poi calcia, palla oltre la traversa.

Si riparte con Vitik al posto di Casale anche lui vittima di un problema muscolare. Al 3′ emiliani a un passo dal gol con un tiro cross di Castro che si stampa sulla traversa. All’8′ però la rete la trovano i giallorossi con Wesley. L’esterno brasiliano sfrutta una sorta di rimpallo e si trova davanti a Skorupski: diagonale lento ma preciso che termina in rete. Al 12′ prova a reagire il Bologna con una buona iniziativa di Orsolini che rientra sul sinistro e calcia, Svilar para in due tempi.

Al quarto d’ora termina la partita di El Shaarawy, al suo posto fa l’esordio El Aynaoui. Al 18′ Koné fallisce incredibilmente la chance del raddoppio dopo un bellissimo assist di Ferguson: a tu per tu con Skorupski calcia a lato. Al 21′ ci prova Soulé da destra, si accentra e calcia con il sinistro, palla oltre la traversa. Al 27′ Italiano inserisce Zortea e Fabbian al posto di De Silvestri e Odgaard, mentre per Gasperini entrano Dybala e Dovbyk al posto di Soulé e Ferguson.

Al 31′ prima chance per la ‘Joya’ che riceve da Wesley e ci prova a giro sul palo lungo, Skorupski respinge in tuffo. Al 35′ Bernardeschi sostituisce Freuler tra i rossoblù e un minuto dopo si accentra da destra e calcia con il sinistro, la sua conclusione è deviata in angolo. Al 38′ l’ultima sostituzione della partita con Rensch al posto di Angelino. Al 42′ splendido assist di Dybala per Dovbyk che aggira anche Skorupski ma poi perde il tempo per la conclusione e la difesa del Bologna rimedia. L’ultima occasione della partita capita nel recupero sul sinistro di Dybala ma la sua conclusione viene deviata in angolo.