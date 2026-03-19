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Roma-Bologna, rigore segnato da Malen ma i giallorossi chiedono un altro penalty. Cos’è successo in Europa League
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Roma-Bologna, rigore segnato da Malen ma i giallorossi chiedono un altro penalty. Cos’è successo in Europa League

Redazione-web
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(Adnkronos) – Succede di tutto nel secondo tempo di Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di Europa League allo stadio Olimpico oggi, giovedì 19 marzo. Dopo il gol dell’1-3 di Castro, i giallorossi hanno un contraccolpo ma rientrano in partita grazie a un calcio di rigore concesso dall’arbitro al 68′ per un fallo in area di Freuler su Robinio Vaz. Un episodio valso il penalty per gli uomini di Gasperini, realizzato da un glaciale Malen per il 2-3 tra le proteste rossoblù dopo check Var. Finita qui? Per niente.  

Pochi minuti dopo, la Roma chiede un altro rigore per un possibile tocco di mano in area rossoblù. Il direttore di gara però lascia correre e il finale di partita si accende, fino al gol del 3-3 di Lorenzo Pellegrini  

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