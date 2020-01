Roma, bufera Florenzi-Totti: l’ex capitano giallorosso chiarisce la situazione sui social

​La situazione in casa ​Roma si è scaldata nelle ultime ore. Dopo aver perso all’Olimpico contro il Torino per 0-2 si è scatenato un polverone mediatico a causa di un “like” messo ad un commento sotto al post di fine gara dei giallorossi. Il protagonista di tale vicenda non è altro che l’ex capitano, nonché leggenda e bandiera del club, Francesco Totti. Totti è stato infatti accusato di aver messo “mi piace” ad un commento che esortava la Roma a vendere Florenzi. Già nella conferenza stampa… continua a leggere sul sito di riferimento