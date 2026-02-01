domenica, 1 Febbraio , 26

Iran, il legale di Erfan Soltani: “E’ stato rilasciato su cauzione”

(Adnkronos) - E' stato rilasciato su cauzione Erfan...

Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in azione

(Adnkronos) - Due valanghe questo pomeriggio sulle montagne...

Alcaraz, tatuaggio dopo vittoria agli Australian Open: “Sarà un canguro”

(Adnkronos) - Il trionfo agli Australian Open 2026...

Ileana Argentin, martedì camera ardente in Campidoglio poi funerali a Monte Mario

(Adnkronos) - Martedì 3 febbraio a Roma la...
roma,-cade-albero-in-via-dei-fori-imperiali:-3-passanti-feriti
Roma, cade albero in via dei Fori Imperiali: 3 passanti feriti

Roma, cade albero in via dei Fori Imperiali: 3 passanti feriti

DALL'ITALIA E DAL MONDORoma, cade albero in via dei Fori Imperiali: 3 passanti feriti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un albero è caduto intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali a Roma, all’altezza del Foro di Traiano. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. I vigili del fuoco stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte. Sul posto Polizia Roma Capitale e i carabinieri del Comando di piazza Venezia che stanno fornendo ausilio. I tre passanti rimasti leggermente ferite, una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni, sono state trasportate presso gli ospedali della Capitale per gli accertamenti medici del caso. 

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro sono tuttora impegnati nella delimitazione della zona fino al termine delle operazioni di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area per consentire la rimozione dell’albero che ha ostruito parzialmente la carreggiata e il passaggio pedonale. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.