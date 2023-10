Roma, Calenda: “mi chiedono ricandidarmi ma non lo farò”

‘Noi diamo una mano ma Gualtieri è disastro apocalittico: è pieno di soldi e poteri ma non cambia niente

Firenze, 14 ott. (askanews) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri “ha difficoltà sul termovalorizzatore nella sua maggioranza e continueremo ad aiutarlo. Il problema è che Gualtieri sta compiendo un disastro apocalittico, non c’è niente che sia migliorato, eppure Gualtieri è pieno di soldi e di poteri commissariali”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, alla Festa del Foglio a Firenze.

“I romani -ha aggiunto Calenda- si sentono senza sindaco. Io penso che stia lavorando per quello che riesce a fare, ma i risultati non sono accettabili. Da parte nostra, dare una mano sempre, in tutti i modi possibili, è un dovere verso la ricerca, ma Gualtieri deve cambiare passo. Mi chiedono di ricandidarmi a Roma ma non lo farò: ho già dato. Ma i romani non lo vedono, non lo sentono, non ha nessun contatto con la città. Magari Gualtieri starà anche facendo cose che migliorano la vita della gente, ma lo spieghi. I romani però -ha concluso Calenda- si sentono abbandonati a se stessi”.