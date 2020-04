Roma, che fare a sinistra? La soluzione ideale tra le tante idee

Uno dei nodi da sciogliere per il futuro tecnico della Roma è senz’altro quello degli esterni di difesa. Un ruolo che ha acquisito ancora più importanza nel calcio moderno, visto che ai terzini non viene solo chiesto di difendere, ma di attaccare e sovrapporsi sempre di più. E in questo Aleksandar Kolarov è assolutamente un maestro. Pur con (gravi) carenze in fase difensiva, l’esterno serbo è da considerarsi un regista esterno aggiunto quando si avvia la fase di impostazione, quella che… continua a leggere sul sito di riferimento