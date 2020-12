Da domenica dalle 22 alle 6 del 28 sarà chiusa al traffico la canna nord in direzione Pineta Sacchetti/Gemelli per l’installazione di nuovi pannelli luminosi. Sempre di notte, lunedì sarà chiusa in entrambe le direzioni, il 29 e 30 interdetto il tunnel in direzione Foro Italico/Salaria Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, chiusure notturne dal 27 al 30 nella galleria Giovanni XXIII proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento