Roma, “Collezionare Cultura” alla Galleria Russo

Ciclo di incontri dedicati al collezionista

Roma, 5 mag. (askanews) – Dopo il grande successo dei precedenti incontri del ciclo “Collezionare Cultura”, una serie di eventi dedicati al collezionista, iniziato nel 2019, a cura della Galleria Russo, in collaborazione con lo Studio Legale Montani Tesei di Roma, specializzato in Diritto dell’Arte, il prossimo 5 Maggio alle 17:30 si terrà l’appuntamento conclusivo del 2023 dedicato all’arte e alle imprese, dal titolo “Arte in impresa – Corporate Art Collection”. Interverranno: Avvocato Virginia Montani Tesei, Studio Montani Tesei, Roma, esperta in Diritto dell’Arte; Fabrizio Russo, Galleria Russo, Roma; Federico Russo, Dottore Commercialista, Omnia Consulting Italia, Roma; Katia da Ros, Vicepresidente di Confindustria con delega alla cultura, ambiente e sostenibilità.

Nell’incontro verrà trattato il tema delle “Corporate Art Collection”, la loro nascita ed evoluzione collezionistica normativa. La Galleria Russo, giunta quest’anno ai suoi 125 anni di attività, sceglie di investire in cultura e creare appuntamenti specifici in cui trattare tematiche di interesse per gli appassionati d’arte che operano nel settore o per coloro che vogliano saperne di più sul processo di acquisto di un’opera. La serie di incontri, iniziati a gennaio scorso e che si sono tenuti mensilmente, ha visto gli specialisti del settore affrontare temi chiave per collezionisti, esperti e amanti del mondo dell’arte. Un’occasione per far chiarezza ed esaminare i passi, le procedure e le raccomandazioni utili al collezionista: dall’acquisto di un’opera d’arte, alla sua possibile alienazione sino casi più particolari come i prestiti per le mostre, la libera circolazione dei beni d’arte, nonché la gestione ordinaria e straordinaria della collezione.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso il centro Roma Eventi-Piazza di Spagna, via Alibert, 5a.

