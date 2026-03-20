venerdì, 20 Marzo , 26

Juventus, Spalletti: “Vlahovic convocato? Valuteremo insieme”. E apre al rinnovo

(Adnkronos) - Quando torna Dusan Vlahovic? Luciano Spalletti...

Mostre, da domani all’Adi Design Museum un secolo di Made in Italy in Fiera﻿

(Adnkronos) - Attraverso manifesti, fotografie, poster e locandine,...

Concluso congresso nazionale Snals-Confsal, confermata Elvira Serafini

(Adnkronos) - Si è concluso oggi il XIII...

Trump, attacco frontale alla Nato: “Codardi, ce ne ricorderemo”

(Adnkronos) - "La Nato è una tigre di...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORoma, coreografia contro Bologna. Ironia social: "Sembra un gatto"
roma,-coreografia-contro-bologna.-ironia-social:-“sembra-un-gatto”
Roma, coreografia contro Bologna. Ironia social: “Sembra un gatto”
DALL'ITALIA E DAL MONDOUncategorized

Roma, coreografia contro Bologna. Ironia social: “Sembra un gatto”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Quella tra Roma e Bologna è stata una partita spettacolare in campo e fuori. Mentre i rossoblù si Italiano sono riusciti a strappare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League trionfando all’Olimpico al termine di un spettacolare 4-3, i tifosi giallorossi hanno provato fino all’ultimo a spingere la propria squadra regalando una coreografia da brividi prima del fischio d’inizio. Che però si è esposta, sui social, ad alcuni facili sfottò. 

I tifosi della Roma hanno deciso di accogliere in campo le due squadre, in quella che molti consideravano la partita più importante dell’anno, con bandiere distribuite in tutto lo stadio Olimpico, sold out per l’occasione. La Curva Sud si è quindi colorata di giallo, rosso e bianco, colori alternati fino a creare, al centro, un lupo, simbolo della squadra. 

Ma se l’idea era ottima, la realizzazione, secondo qualcuno, lo è stata decisamente meno. Al centro della Curva Sud, invece che un lupo, in molti hanno visto un gatto, ironizzando su distanze sbagliate che hanno reso più ‘magra’ la sua figura. Ed ecco allora che l’ironia si è scatenata sui social. 

Qualcuno ha preso la coreografia dell’Olimpica e ci ha affiancato il gatto dei Simpson, per far notare una presunta somiglianza, mentre qualcun altro ha postato il cane che sputa fuoco simbolo dell’Agip. Molti quindi i tweet di sfottò ai tifosi romanisti, che, in ogni caso, non hanno fatto mancare il loro supporto a una serata che, visto il risultato, non è andata come speravano. 

 

Previous article
Difesa, americana Nuburu punta di nuovo su Tekne: accordo per il 70%
Next article
Mostre, da domani all’Adi Design Museum un secolo di Made in Italy in Fiera﻿

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Juventus, Spalletti: “Vlahovic convocato? Valuteremo insieme”. E apre al rinnovo

(Adnkronos) - Quando torna Dusan Vlahovic? Luciano Spalletti 'avvicina' il rientro del centravanti serbo, aprendo al rinnovo di contratto con i bianconeri. Oggi, venerdì...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mostre, da domani all’Adi Design Museum un secolo di Made in Italy in Fiera﻿

(Adnkronos) - Attraverso manifesti, fotografie, poster e locandine, l’esposizione racconta oltre un secolo di storia industriale, economica e culturale del Paese, mostrando come la...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Concluso congresso nazionale Snals-Confsal, confermata Elvira Serafini

(Adnkronos) - Si è concluso oggi il XIII Congresso Nazionale dello SNALS-Confsal, che ha visto numerosi interventi di rappresentanti delle istituzioni e organizzazioni sindacali...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump, attacco frontale alla Nato: “Codardi, ce ne ricorderemo”

(Adnkronos) - "La Nato è una tigre di carta senza gli Stati Uniti. Codardi". E' l'attacco frontale di Donald Trump alla Nato, sempre più...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.