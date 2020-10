Una trentina di multe solo da parte dei vigili urbani, che hanno anche denunciato quattro giovani in centro per resistenza a pubblico ufficiale. “Ammoniti» 14 titolari di altrettanti locali per assembramenti di clienti: alla prossima infrazione chiuderanno

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, Covid e movida, a San Lorenzo e Pigneto ancora notti a rischio contagio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento