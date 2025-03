Roma, crolla palazzina dopo esplosione: uomo estratto vivo da macerie – Foto e Video

(Adnkronos) – Una palazzina di due piani è esplosa e crollata oggi, domenica 23 marzo, a Roma: E’ accaduto intorno alle 8.50, in via Vitellia all’incrocio con via Pio Foà in zona Gianicolense, probabilmente a causa di una fuga di gas. (Foto- Video 1, Video 2). Un uomo, 50enne di origini scozzesi, è stato estratto vivo dalle macerie . Al momento non risulterebbero altri dispersi.

A scopo precauzionale sono state evacuate le palazzine immediatamente davanti a quella esplosa. Isolata la rete elettrica.

Sul posto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Eravamo ancora a letto, quando abbiamo sentito un botto pazzesco, mia madre si è spaventata ed è corsa sul terrazzo. Abbiamo capito subito che non era uno scontro tra macchine o qualcosa del genere, ma che si trattava di un’esplosione. C’era fumo che si alzava e poco dopo hanno chiuso la strada, e sono cominciati ad arrivare polizia, soccorsi ecc, a quel punto sentivamo solo rumori e sirene “. Così la testimonianza a caldo – affidata all’Adnkronos – di Giovanna, una residente della zona.

“Saranno state le 8.50, stavo passando l’aspirapolvere quando ho sentito un boato sordo. Sembrava una bomba. I vetri hanno tremato”, è il racconto che fa all’Adnkronos Liliana, residente di via Vitellia.

“Questa mattina ho saputo la notizia dalla compagna di mio padre con un messaggio vocale: ‘È successo un casino – diceva – è esploso tutto il condominio. Vieni subito’. Ho preso il motorino e mi sono precipitato qui, il giardino di mio padre è proprio dove è crollato tutto. Quando sono arrivato, una donna mi ha detto di aver visto papà, che stava bene, mentre il suo cane maremmano, con dei tagli, si dava da fare sopra alle macerie, da dove l’uomo ferito gridava e chiedeva aiuto”, ha raccontato all’Adnkronos Lorenzo.