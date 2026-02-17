martedì, 17 Febbraio , 26
roma,-danneggiata-scultura-dell’elefantino-in-piazza-della-minerva:-zanna-spezzata
Roma, danneggiata scultura dell’Elefantino in piazza della Minerva: zanna spezzata

Roma, danneggiata scultura dell’Elefantino in piazza della Minerva: zanna spezzata

DALL'ITALIA E DAL MONDORoma, danneggiata scultura dell'Elefantino in piazza della Minerva: zanna spezzata
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Danneggiata la statua dell’Elefantino con l’obelisco che sorge al centro di Piazza Minerva, a Roma. La zanna della scultura, progettata da Gian Lorenzo Bernini, è stata trovata spezzata ai piedi del monumento.  

L’intervento degli agenti della polizia locale I Gruppo Centro Storico risale a ieri sera, intorno alle 21, dopo essere stati allertati dalla sovrintendenza comunale. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza sono state già acquisite e le indagini da parte della polizia locale sono in corso.  

 

Non è la prima volta che accade: la statua a un passo dal Pantheon era stata sfregiata già nel novembre 2016. L’estremità di una delle due zanne era stata rotta. In quell’occasione l’intervento dei tecnici e restauratori della Sovrintendenza Capitolina per rincollare il frammento fu piuttosto rapido. Anche nell’episodio attuale la zanna spezzata è stata consegnata ai tecnici della Sovrintendenza già al lavoro per una valutazione approfondita. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.