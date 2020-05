Roma, deciso il destino di Florenzi: Petrachi ha trovato l’accordo

Alessandro Florenzi fa parte della rosa dei nomi che in casa Roma non sono ancora sicuri del loro futuro. Soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus, che fermato tutto il calcio europeo e di conseguenza ingarbugliato di molto la situazione dei calciatori che si trovano in prestito secco ad altre squadre fino al 30 giugno. Ma la Roma, notizia delle ultime ore, è riuscita a trovare un accordo con il Valencia, squadra a cui l’ha ceduto a gennaio, risolvendo il problema almeno fino a fine… continua a leggere sul sito di riferimento