La Roma supera il Verona e difende il quinto posto in classifica. La squadra di Fonseca passa su rigore grazie alla trasformazione di Veretout. Juric viene espulso ma prosegue a incitare la squadra dalla tribuna, ma non puo’ evitare il raddoppio romanista in chiusura di tempo con Dzeko. Pessina nella ripresa rende meno amaro il ko scaligero.

Il Milan batte il Parma, il Napoli pareggia a Bologna e i rossoneri raggiungono i partenopei al 6° posto con 53 punti. Una rete di Manolas illude i partenopei, raggiunti nella ripresa da Barrow dopo che quella di Palacio era stata annullata dal Var per fuorigioco.

L’articolo Roma difende 5° posto, Milan raggiunge Napoli al 6° proviene da Notiziedi.

