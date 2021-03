ROMA – Pneumatici, carcasse di motorini, elettrodomestici, materiali edili, mobili e rifiuti chimici si trova di tutto nella discarica a cielo aperto alla Magliana, precisamente in località Pian Due Torri. Una distesa di rifiuti pericolosi che desta preoccupazione visto che lì vicino c’è la ciclabile dove le persone si ritrovano a fare sport, un’area giochi per i bambini e a poche centinaia di metri si trova il Parco fluviale del Tevere.

Come se non bastasse a pochi passi dalla discarica abusiva dei cittadini hanno allestito degli appezzamenti agricoli in cui scorrazzano delle galline e crescono ortaggi. Uno di loro ci racconta come sia stato possibile tutto questo: “Una piccola parte è colpa di uno che abita qua vicino, ma il grosso viene da fuori. Arrivano con il furgone, preparano i sacchi, poi scaricano e scappano. E chi li becca? E anche se li becchi, che gli fai? Li denunci? Così poi ci vai anche di mezzo. Sarebbe stato diverso se qualcuno fosse venuto a dirci ‘voi prendete le targhe che poi ci pensiamo noi’, ma non è mai successo”.

La discarica è stata scoperta ‘ufficialmente’ il 28 febbraio, ma in realtà qui sono anni che la vedono crescere “questa c’è da anni – ci conferma- non da ora, da anni”.

L’articolo Roma, discarica ciclabile a Magliana proviene da Ragionieri e previdenza.

