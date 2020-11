Roma, Dzeko guarito dal COVID: contro il Napoli ci sarà. Recuperato anche Smalling

Arrivano buone notizie in casa Roma e per Paulo Fonseca, in vista dei prossimi impegni in Europa League ma soprattutto della gara di Napoli di domenica prossima: Edin Dzeko è guarito dal COVID-19.

Roma, Dzeko guarito dal COVID-19

Edin Dzeko, dopo 16 giorni di isolamento è risultato negativo al tampone effettuato ieri e adesso dovrà sottoporsi alle visite di idoneità sportiva. La guarigione è stata annunciata dallo stesso attaccante su Instagram. Contro il Napoli dunque ci sarà. Ma non è l’unica lieta novella in casa giallorossa: anche Smalling è guarito dai problemi che l’avevano costretto ai box. Queste buone notizie vanno ad aggiungersi alla guarigione già avvenuta di Lorenzo Pellegrini ed entrato in campo negli ultimi minuti ieri.

