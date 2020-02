Roma, Dzeko non fa sconti dopo il crollo: “Non siamo stati al livello della Serie A”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! Brutta frenata d’arresto per la ​Roma, i capitolini perdono 4-2 contro il Sassuolo e compromettono la corsa al piazzamento Champions. Al termine della gara ha parlato Edin Dzeko, autore di un gol che gli è valso la centesima marcatura in maglia giallorossa; ecco le sue parole. Cosa non è andato? “Bella domanda, penso che nel primo tempo non siamo stati al livello della…

