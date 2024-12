Roma, entro dicembre fine lavori manutenzione impianti fotovoltaici

A curare il lavoro su 110 impianti la società RESIT

Roma, 11 dic. (askanews) – Saranno terminati entro la fine di dicembre 2024 i lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici installati presso il Patrimonio Immobiliare di Roma Capitale. A curare il servizio, che riguarda il controllo e l’eventuale ripristino del funzionamento di 110 impianti fotovoltaici installati su edifici di proprietà di Roma Capitale, quali scuole, uffici, impianti sportivi, case popolari e pensiline di parcheggio, è Resit, società di progettazione e installazione di impianti a fonti rinnovabili con sede a Roma e più di 200 impianti fotovoltaici realizzati in 25 anni in tutta Italia.

Gli impianti, con una potenza complessiva di circa 900 kW sono sparsi in tutte le circoscrizioni e i municipi, con varie dimensioni e potenze, da 5, 10, 20 e oltre, fino a 50 kWp. La maggior parte degli impianti è dotata di sistemi di monitoraggio da remoto (alcuni dei quali già installati da Resit), anche essi ripristinati e che permettono ai responsabili del Comune di controllare da remoto il regolare funzionamento degli impianti.

L’attività di Resit non si è limitata al ripristino funzionale degli impianti fotovoltaici ma sono stati curati gli aspetti amministrativi con Areti, Terna e Gse, molto importanti per poter ricevere i corrispettivi per l’energia prodotta e immessa in Rete: molti impianti infatti usufruiscono degli incentivi del Conto Energia e per lo Scambio sul Posto, che rappresentano un’importante introito per le casse comunali, da destinare in parte alla manutenzione degli stessi impianti e a farne di nuovi, in ottica di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Chi è Resit Srl.

La Resit Srl è una società con sede a Roma, impegnata nella progettazione, gestione e manutenzione di impianti a fonti rinnovabili.

È un’azienda costituita nell’anno 2000. Ha realizzato in 25 anni più di 200 impianti fotovoltaici in tutta Italia e ha progettato ed ottenuto autorizzazioni alla costruzione per impianti fotovoltaici multi megawatt per conto di partner industriali italiani e europei ed ha ottenuto la certificazione del sistema di qualità ISO 9001 e il certificato SOA per le categorie OG 9 III e OG1 I.

Ugo Vittorio Rocca, rappresentante legale della società con incarichi nel passato come Presidente della Società ANIT (Ansaldo-Agip) per il fotovoltaico e amministratore delegato e poi Presidente della Società WEST (Ansaldo-Finmeccanica) per il settore eolico, ha scritto il libro “Breve storia delle energie rinnovabili in Italia”, (Gangemi Editore). La pubblicazione, oltre a presentare e ricordare il percorso di crescita del settore lungo lo Stivale, ribadisce il concetto della opportunità di ricorrere alle risorse energetiche naturali e rinnovabili oggi tecnicamente ed economicamente disponibili (sole, vento, acqua, biomasse, calore geotermico) riducendo gradualmente ma decisamente fino alla eliminazione l’inport di combustibili fossili, non presenti in Italia, quindi con esborso di valuta, grave dipendenza dall’estero ed inquinamento atmosferico.

Alessandro Rocca, responsabile e Direttore Tecnico della RESIT si occupa dello sviluppo, delle autorizzazioni dei grandi impianti fotovoltaici a terra e dei numerosi cantieri. Ha curato in prima persona le attività di questi 110 impianti per il Comune di Roma, ci fa presente che il censimento di oltre 110 impianti del Comune di Roma è stato un lavoro complesso, che ha richiesto molto tempo, ma con grandi soddisfazioni; per ogni impianto è stato preparato un Report descrittivo, dettagliato, con la situazione riscontrata, le attività che sono state eseguite, sia da un punto di vista tecnico, sia amministrativo; speriamo che le attività possano proseguire, con continuità, per garantire la funzionalità e l’ottimizzazione delle prestazioni previste da tutti questi impianti, che sono una ricchezza energetica nel cuore della Capitale. Nessuna altra capitale europea ha un numero così elevato di impianti fotovoltaici.