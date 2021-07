Roma, esplode la festa dopo Italia-Spagna: migliaia festeggiano in strada

ROMA – Festa fino a notte fonda in centro a Roma per la conquista da parte dell’Italia della finale degli Europei di calcio. Cori, trombette, fumogeni e bandiere, e tutti in strada dopo il calcio di rigore battuto da Jorginho che ha rimandato a casa la Spagna. Incontenibile la gioia dei tifosi azzurri in tutta Roma. Da piazza del Popolo a corso Trieste, da San Giovanni a Ponte Milvio. Caos a piazza Trilussa, nel cuore di Trastevere, dove a ridosso del lungotevere si sono ritrovati migliaia di giovani che in barba a distanziamenti e mascherine hanno fatto esplodere la festa, con fuochi d’artificio e cori. Qualcuno, poi, è salito sul tetto delle auto con un fusto di birra, mentre altri sono saliti addirittura sul tetto di un bus in servizio percorrendo alcuni metri di strada.

