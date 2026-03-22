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Roma, esplosione a Piana del Sole: coinvolte tre villette, 2 feriti gravi
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Roma, esplosione a Piana del Sole: coinvolte tre villette, 2 feriti gravi

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(Adnkronos) – Un’esplosione è avvenuta oggi domenica 22 marzo in via Tavagnasco, a Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma. Il bilancio è di due persone ferite in modo grave, moglie e marito di 84 e 86 anni. La deflagrazione, per una bombola di gpl, ha coinvolto tre villette con detriti che hanno raggiunto anche diverse macchine parcheggiate. 

I due feriti sono stati trasportati entrambi in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Sul posto gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso. Chiusa la via interessata dall’esplosione, all’altezza di via Demonte, e via Castellinaldo, nel tratto compreso tra il civico 56 e via Eugenio Villoresi. 

Al momento gli agenti della Polizia Locale sono impegnati anche nelle procedure di assistenza alloggiativa, attivate insieme al personale della Protezione Civile, per le circa 70 persone evacuate dagli edifici vicini, dichiarati al momento inagibili dai vigili del fuoco, a seguito dei danni subiti. Le pattuglie stanno inoltre provvedendo ai rilievi dei danni sui veicoli presenti su strada al momento dell’esplosione. 

Sul luogo dell’esplosione si è recato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “C’è stata un’esplosione davvero di grandissima potenza, che ha completamente distrutto una villetta e danneggiato quelle intorno – ha detto il sindaco – Ci sono due persone ferite al Sant’Eugenio in condizioni gravi. Stiamo poi verificando quante persone avranno bisogno dell’assistenza alloggiativa tra quelli che vivono intorno. I vigili del fuoco accerteranno le cause, che sarebbero dovute a una fuga di gas, un impianto gpl che avevano in casa”.  

“Voglio rivolgere un pensiero ai feriti – ha aggiunto Gualtieri – augurando loro una pronta guarigione. L’esplosione è stata di una potenza impressionante”, ha concluso, specificando che si tratta di “palazzine nuove e in buone condizioni, realizzate 7 anni fa e di edilizia regolare”. 

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