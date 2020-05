Vigili del fuoco in azione nel tardo pomeriggio di lunedì. Lo scoppio ha sventrato un edificio in via Giacomo Carissimi, nel centro della cittadina dei Castelli. Numerose squadre dei vigili del fuoco in azione con le forze dell’ordine

L’articolo Roma, esplosione in un palazzo Bambina e tre adulti sotto le macerie proviene da Notiziedi.

