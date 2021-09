Roma, esplosione in una palazzina a Tor Bella Monaca: ci sono feriti

ROMA – Esplosione e conseguente incendio in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina di quattro piani in via Atteone, al confine tra Torre Angela e Tor Bella Monaca a Roma. Al momento tre persone risultano ferite: il proprietario dell’appartamento, rimasto ustionato e trasportato al Sant’Eugenio, e due persone contuse che si trovavano nella casa accanto interessata dall’onda d’urto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca.

Le cause dell’incendio e poi del crollo della parte di una palazzina in via Atteone a Roma sono probabilmente dovute ad una fuga di gas che ha innescato le fiamme. È quanto emerge dalle prime valutazioni dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto che hanno provveduto ad evacuare il palazzo. L’esplosione si sarebbe verificata alle 7.40 circa, nell’appartemento al quarto e ultimo piano.

