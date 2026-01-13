mercoledì, 14 Gennaio , 26

Meloni in Oriente da oggi al 19, gli incontri in agenda. In Giappone rilancia l’intesa con Takaichi

(Adnkronos) - L'intesa calorosa, mostrata sotto i riflettori...

Canone Rai 2026: chi deve pagarlo e a quanto ammonta, tutto quello che c’è da sapere

(Adnkronos) - Canone Rai 2026, come si paga?...

Iran, proteste represse nel sangue: migliaia di morti. Trump: “Arrivano gli aiuti”

(Adnkronos) - Stop al dialogo con l'Iran, Donald...

Trump risponde al contestatore, insulto e dito medio

(Adnkronos) - Donald Trump mostra il dito medio...
roma,-favola-arena:-esordio-a-16-anni-e-primo-gol-in-giallorosso
Roma, favola Arena: esordio a 16 anni e primo gol in giallorosso

Roma, favola Arena: esordio a 16 anni e primo gol in giallorosso

DALL'ITALIA E DAL MONDORoma, favola Arena: esordio a 16 anni e primo gol in giallorosso
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Nella sfida tra Roma e Torino di Coppa Italia di oggi, martedì 13 gennaio, c’è un protagonista a sorpresa. Con il punteggio fermo sull’1-2 in favore dei granata e in piena emergenza offensiva, complici gli infortuni di Ferguson e Dovbyk, Gasperini decide di far entrare in campo Antonio Arena, attaccante della Primavera all’esordio con la maglia giallorossa a soli 16 anni. 

Il ragazzo, arrivato in estate dal Pescara per 2 milioni, entra in campo con personalità all’80’ e un minuto dopo segna, al primo pallone toccato nel calcio dei grandi. Wesley riceve palla da Koné e crossa sul secondo palo, trovando proprio la testa di Arena, che prende il tempo a Maripan e buca Paleari per il momentaneo 2-2 della Roma. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.