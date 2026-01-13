roma,-favola-arena:-esordio-a-16-anni-e-primo-gol-in-giallorosso

(Adnkronos) – Nella sfida tra Roma e Torino di Coppa Italia di oggi, martedì 13 gennaio, c’è un protagonista a sorpresa. Con il punteggio fermo sull’1-2 in favore dei granata e in piena emergenza offensiva, complici gli infortuni di Ferguson e Dovbyk, Gasperini decide di far entrare in campo Antonio Arena, attaccante della Primavera all’esordio con la maglia giallorossa a soli 16 anni.

Il ragazzo, arrivato in estate dal Pescara per 2 milioni, entra in campo con personalità all’80’ e un minuto dopo segna, al primo pallone toccato nel calcio dei grandi. Wesley riceve palla da Koné e crossa sul secondo palo, trovando proprio la testa di Arena, che prende il tempo a Maripan e buca Paleari per il momentaneo 2-2 della Roma.