Roma-Fiorentina 2-1, le pagelle giallorosse: Veretout freddissimo dal dischetto, male Dzeko

La Roma sfrutta l’occasione donatagli dall’Atalanta che ha fermato il Milan, battendo la Fiorentina e, di conseguenza, portandosi a + 4 sui rossoneri. Pau Lopez 6 – Passa un primo tempo da spettatore non pagante. La Fiorentina, infatti, non conclude mai in porta. Si dedica, così, all’impostazione dell’azione con i piedi. Incolpevole sul gol di Milenkovic. Mancini 5,5 – Ribery si allarga spesso per tornare a fare le sue giocate da esterno offensivo, ma lui è attento e, il più delle volte, non… continua a leggere sul sito di riferimento